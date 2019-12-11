Выяснилось, что и как часто россияне заказывают в Delivery Club и "Яндекс.Еде"

Аналитическая компания Online Market Intelligence (OMI) проанализировала рынок сервисов доставки еды в России. Выяснились предпочтения жителей городов-миллионников как в еде, так и в провайдерах услуг.

Выбирая кухню, россияне чаще отдают предпочтение русским и украинским культурам (52%). Итальянская на втором месте (45%). Американская и азиатская расположились на третьей строчке (по 37%). За вегетарианские блюда проголосовали всего 4%.

Почти все респонденты — 90% — ответили, что хотя бы раз в 3 месяца посещали заведение общественного питания. Большой популярностью пользуются и сервисы доставки: 65% опрошенных пользуются этой услугой хотя бы раз в квартал. В возрастной группе от 18 до 44 лет этот показатель равен 75%.

Парадокс, но замужние и женатые люди заказывают готовую еду чаще, чем холостые — 70%. Что ещё интереснее, популярность сервисов растёт вместе с количеством детей в семьях. Средний чек на одного человека по России — 300–500 руб. Москва выбивается из этой статистики — в столице каждый платит примерно 500–700 руб.

Что касается непосредственно провайдеров услуги. OMI спросила у респондентов, какой сервис доставки еды приходит им голову в первую очередь. На первом месте с большим отрывом — "Яндекс.Еда", сервис вспоминают в первую очередь 49% респондентов. Delivery Club с 31% занимает второе место. Также в топе "Додо Пицца" (5% респондентов) и сервис доставки из Санкт-Петербурга "Dostaевский" (2%). При этом сервисы, позволяющие выбрать доставку из широкого спектра ресторанов (агрегаторы), заняли в жизни городских жителей гораздо большее место, чем так называемые моно-доставки, то есть собственные доставки ресторанов.

В опросе компании приняли участие 3000 респондентов в возрасте от 18 лет из городов с населением более 1 млн человек.