Медведев поддержал идею брать пошлину с дешёвых посылок

В Минфине предлагают снизить беспошлинный порог до 20 евро (около 1400 рублей) с 2022 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Так, Минфин предлагает постепенно снижать порог беспошлинного ввоза посылок до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 евро с 1 января 2022 года. Российский премьер поручил подготовить предложения по снижению порога беспошлинного ввоза. Сейчас этот порог составляет 500 евро, с 1 января 2020 года он опустится до 200 евро.

— Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: "В целом согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", — передаёт ТАСС слова Осипова.

При этом Осипов отмечает, что резолюция Медведева — это ещё не конечное решение. Вопрос будет обсуждаться в том числе и на Евразийской комиссии.

Ранее Медведев назвал санкции WADA продолжением антироссийской истерии.