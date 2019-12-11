В Москве у коллекционера опять украли картины. Теперь на 30 миллионов

По предварительной информации, посредник взял полотна на продажу, но денег продавец так и не увидел.

Московский эксперт-коллекционер Людмила Шарина снова стала жертвой мошенников. Она заявила, что злоумышленники украли у неё две картины общей стоимостью 30 миллионов рублей.

Летом 2019 года коллекционер взяла на реализацию две картины — "Натюрморт с цветами и бусами" стоимостью 15,5 миллиона рублей и "На прогулке 1916" стоимостью 13,8 миллиона рублей. От продажи Шарина должна была получить процент.

По предварительным данным, мошенник втёрся к коллекционеру в доверие и сообщил, что у него есть покупатель, но, чтобы осуществить сделку, ему необходимо забрать обе картины. После продажи он якобы должен был перевести 30 миллионов рублей на счёт Шариной. Однако вскоре посредник пропал, как и дорогие картины. Полиция начала проверку этих сведений.

Напомним, в апреле 2019 года Людмилу Шарину уже обманывали похожим способом. Тогда коллекционер отдала мошенникам картину Исаака Левитана "Летний пейзаж" стоимостью 2,6 миллиона рублей. Позже картину нашли на аукционе "Литфонд".