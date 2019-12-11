Сокуров — о работе властей Приангарья: Люди после паводка живут в развалинах

Этим летом Иркутская область пережила две волны сильнейшего наводнения, в результате погибло 26 человек.

Режиссёр Александр Сокуров в ходе заседания Совета по правам человека поднял вопрос о ситуации в Иркутской области, которая пережила мощный паводок, однако из-за некоторых решений местных властей ситуация там не улучшается.

— Конечно, нельзя недооценивать могущество чиновного класса в России, миллионы этих людей уже обучились водить хороводы вокруг президента. И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда вы три или четыре раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате, — обратился к Владимиру Путину Сокуров.

Он добавил, что решения чиновников часто "вызывают у людей оторопь от бездарности, отсутствия воли, страха" перед принятием самостоятельного решения.

Напомним, этим летом Приангарье пережило две волны сильнейшего паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибло 26 человек. В результате стихийного бедствия было подтоплено почти 17,4 тысячи домов. После своего первого визита в регион Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка.