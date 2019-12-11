Работник Почты России попал на видео за игрой посылками в баскетбол

Роль корзины исполнило приёмное окно в здании. С меткостью у "спортсмена" беда, поэтому свёртки нередко падали на землю.

В Сибири сотрудник Почты России стал звездой соцсетей, попав на видео во время занятия "баскетболом" — забрасыванием посылок в узкое окно.

На кадрах видно, что человек в форме Почты России швыряет посылки, ничуть не беспокоясь о сохранности их содержимого. Не очень меткий "спортсмен" не всегда попадает "мячом" в корзину-окно. Иногда посылки с грохотом ударяются о стену и падают на землю, что, к слову, нисколько не тревожит "игрока" — он снова делает бросок и берётся за очередную коробку.

Пресс-служба УФПС Красноярского края подтвердила Лайфу, что инцидент имел место в одном из отделений края. Там заверили, что горе-баскетболист установлен и наказан.

— К нему будут приняты меры дисциплинарного взыскания за необеспечение соблюдения порядка разгрузки почтовых отправлений. С коллективом автобазы проведён дополнительный инструктаж по вопросам соблюдения требований правил обмена почтой, — сообщил собеседник Лайфа.

Ранее сообщалось, что петербурженка получила на почте посылку с надкусанной шоколадкой.