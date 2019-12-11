"Вырву твои пипеточные ноги": Мать обматерила подростка-обидчика дочери

Разгневанная женщина неустанно оскорбляла мальчика через голосовые сообщения в личной переписке.

В городе Боровичи в Новгородской области разгорелась нешуточная драма. Одними из её участников стали 12-летний школьник Алексей и 39-летняя мать его ровесницы. Наталья, так зовут женщину, отправила мальчику несколько голосовых сообщений с угрозами за то, что мальчик якобы обидел её ребёнка в соцсети.

Всё началось с того, что в местном паблике "ВКонтакте" появился пост. В нём неизвестный отметил, что школьница его бесит, так как "думает, что самая умная". Под записью Наталья вступилась за дочь и начала писать угрозы. Затем женщина излила гнев в личные сообщения.

Разгневанная мать записала несколько голосовых сообщений с угрозами Алексею. В частности, Наталья пригрозила, что напишет на мальчика заявление в полицию и рассказала, что думает о нём, не поскупившись на маты. Женщина прямо сказала, что сама расправится с парнем, если тот не удалит запись из паблика.

— Я тебе твои тощие пипеточные ноги вырву, — сказала среди прочего женщина.

Алексей признаётся, что после таких слов ему действительно стало страшно за собственную жизнь. Родители мальчика намерены обратиться в полицию, если виртуальные угрозы перейдут в реальные действия.

— После её угроз я начал оглядываться ради своей безопасности. Если она в реальной жизни что-то сделает нам, мы напишем заявление в полицию, — рассказал Лайфу Алексей, испуганный такой реакцией женщины.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме создадут группу, которая займётся вопросами борьбы с преследованием в Сети.