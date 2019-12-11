Сбежавший с детьми уфимец оставил жене прощальную записку: Живи как хочешь!

Почерковедческая экспертиза показала, что послание действительно было написано пропавшим Артёмом Мазовым.

Судьба 37-летнего Артёма Мазова и двух его сыновей Вячеслава и Ильи остаётся неизвестной. Между тем в деле появились доказательства того, что мужчина заранее готовил побег. По данным Ufa1.ru, его жена Эльмира нашла среди бумаг супруга прощальную записку.

Живи как хочешь. Я собираюсь уехать далеко и надолго Артём Мазов

Как уточнил близкий к следствию источник портала, почерковедческая экспертиза показала, что записка действительно написана пропавшим Артёмом. При этом Эльмира не сразу нашла послание, поскольку оно лежало не на видном месте, а находилось среди бумаг мужа. Это может говорить о том, что Мазов заранее планировал бегство.

Ранее Лайф сообщал, что в конце октября уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями восьми и пяти лет и больше их не видели. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. На береговой линии реки Уфимки был обнаружен матрас, который мог принадлежать отцу пропавших детей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего. По её словам, мужчина имеет психические отклонения.