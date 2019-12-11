Названы регионы, в которых чаще берут книги в библиотеках

Наибольшей популярностью эти учреждения пользуются в отдалённых частях России, а наименьшей — в Москве.

Чаще всего за книгами в библиотеку обращаются жители Чукотки. За 2018 год на тысячу человек населения там было выдано более 17 тысяч книг. Также библиотеки пользуются популярностью в Магаданской и Кировской областях. Такую статистику приводит издание News.ru, проанализировав данные Минкультуры.

По информации издания, реже всего в библиотеки обращаются в Чечне. Там в прошлом году на тысячу человек было выдано всего 2,7 тысячи книг. Также библиотеки непопулярны у жителей Ингушетии, Москвы и Дагестана.

Вице-президент Петербургского библиотечного общества Сергей Басов связывает такую статистику с тем, что у жителей больших городов есть больше способов занять свободное время, в отличие от жителей отдалённых регионов. Ещё одна причина — нехватка денег на приобретение книг.

— Если человек по той или иной причине не может купить книгу, он приходит за ней в библиотеку. Детские книжки сейчас стоят порядка тысячи рублей. Даже на карманные издания цены начинаются с 250 рублей, — подчеркнул Басов.

Ранее Лайф рассказывал, какие книги наиболее популярны в московских библиотеках, а также о том, что чаще всего читают в подмосковных электричках.