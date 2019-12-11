Солиста "Грибов" внесли в базу "Миротворца" после интервью Дудю

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Кадр из клипа "Тает лёд". Видео © YouTube/KinoMost

Украинского продюсера и солиста группы "Грибы" Юрия Бардаша внесли в базу скандального сайта "Миротворец".

Это решение мотивируют "антиукраинской пропагандой" Бардаша и "манипулированием общественно значимой информацией".

Напомним, ранее Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, с которым обсудил отношения России и Украины и ситуацию с русскоязычным населением Незалежной. Также музыкант рассказал о тайном смысле популярной песни "Между нами тает лёд".

После этого украинская журналистка призвала его покинуть страну.

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