Солиста "Грибов" внесли в базу "Миротворца" после интервью Дудю

Украинского продюсера и солиста группы "Грибы" Юрия Бардаша внесли в базу скандального сайта "Миротворец".

Это решение мотивируют "антиукраинской пропагандой" Бардаша и "манипулированием общественно значимой информацией".

Напомним, ранее Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, с которым обсудил отношения России и Украины и ситуацию с русскоязычным населением Незалежной. Также музыкант рассказал о тайном смысле популярной песни "Между нами тает лёд".

После этого украинская журналистка призвала его покинуть страну.