Путин заявил, что цены на полёты между регионами должны быть посильны для народа

Только в этом случае можно ожидать, что система региональных авиаперевозок будет развиваться.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоимость перелётов между регионами России должна быть адекватной и посильной для граждан. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

— Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться, — отметил глава государства.

Он указал на то, что сейчас для перелёта из одного региона в другой часто приходится добираться через Москву. Чтобы исправить ситуацию, нужно разработать маршрутную сеть, развивать аэропорты.

— Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний, — сказал президент.

Он поручил изучить готовность промышленности к созданию самолётов и вертолётов, которые можно будет использовать в этой сфере.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что не видит оснований для существенного увеличения стоимости авиабилетов в России в следующем году.