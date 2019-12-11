Семья Началовой ответила на упрёки в нежелании провести памятный концерт

Представитель артистки заявила, что звучащие в их адрес претензии часто доходят до уровня откровенной глупости.

Бывший PR-директор умершей в марте Юлии Началовой от имени семьи певицы сделала официальное заявление. Анна Исаева ответила на упрёки в нежелании провести концерт памяти покойной артистки.

— Когда это специалисты по связям с общественностью решали судьбу памятного концерта федерального уровня? Моя задача — осветить проект, донести в массы, что концерт состоится, что и кто в нём будет. Так что, когда мы будем готовы к этому вечеру памяти, когда удастся договориться с каким-то каналом, когда найдутся деньги, тогда он и случится. Семья от него не отказывается, и лично я приложу все усилия для эфира на федеральном канале! — заявила она в интервью "Дни.ру".

Исаева подчеркнула, что звучащие в адрес родных и представителей Началовой упрёки часто доходят до уровня полной некомпетентности, а иногда — откровенной глупости. По словам PR-директора, СМИ её выставляют в нелицеприятном свете, приписывая не звучавшие из её уст слова. При этом Исаева говорит, что семья Началовой понимает, какой груз ответственности лёг на её плечи после смерти певицы. Она добавила, что появляется на посвящённых артистке мероприятиях "исключительно по просьбе папы и мамы Юли".

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Поклонники творчества умершей артистки запустили в Сети флешмоб "Юля — заслуженная". Мать Началовой отреагировала на него трогательным видеообращением.