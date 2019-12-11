Курганская область подхватила "флешмоб выходного 31 декабря"

Как и в остальных регионах, принявших такое решение, местные жители выйдут на работу в субботу, 28 декабря.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о решении сделать 31 декабря выходным днём. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее Шумков проводил опрос среди местных жителей на своей странице в "Инстаграме".

Как и в других регионах, которые будут отдыхать в день перед праздником, жители Курганской области выйдут взамен на работу в субботу, 28 декабря. В пресс-службе подчеркнули, что перенос выходного обязателен для госслужащих. Остальным предприятиям изменения в календаре лишь рекомендованы.

Курганская область стала девятым регионом, жители которого будут отдыхать 31 декабря. Накануне выходной день перед Новым годом объявили в Свердловской области вслед за Ленинградской, Томской, Кировской, Псковской, Ставропольем, Карачаеово-Черкесией и Крымом.