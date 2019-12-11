Ушедшего на фотосъёмку в лес москвича нашли обезглавленным

Тело погибшего лежало в поле рядом с автобусной остановкой в подмосковной деревне Никифорово.

Москвич отправился в лес на фотосъёмку животных и погиб при ужасных обстоятельствах — 37-летнего мужчину нашли обезглавленным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

— 10 декабря 2019 года в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово г.о. Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток, — рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

В управлении пояснили, что мужчина ушёл в лес 9 декабря. Правоохранители устанавливают подробности чудовищного преступления, виновных разыскивают.

Ранее аналогичную жуткую находку сделала одна из жительниц Воронежа. Женщина нашла в лесополосе тело обезглавленного таксиста в машине.