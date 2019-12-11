Под Брянском заключённый умер через два часа после прибытия в колонию

Согласно выводам медиков, осуждённый скончался от разрыва селезёнки. Начались разбирательства.

В колонии № 6 города Клинцы в Брянской области умер смертельно больной заключённый. Правда, мужчина ушёл из жизни вовсе не из-за страшного диагноза.

Романа С. осудили 9 сентября 2019 года за организацию нелегального казино. Мужчина страдал тяжёлым заболеванием — циррозом печени последней стадии. Эта болезнь входит в список тех, которые являются основанием для освобождения человека от отбывания срока в местах лишения свободы. Но суд решил отправить осуждённого за решётку.

Мужчина получил реальный срок — 2,5 года колонии общего режима. Семья Романа наняла нового адвоката, но его апелляцию отклонили. Приговор вступил в законную силу, и Роман отправился в колонию.

Едва прибыв в место лишения свободы, всего через два часа, Роман умер в больнице колонии. Причиной смерти стал вовсе не цирроз. Врачи диагностировали у мужчины разрыв селезёнки. При этом официального заключения смерти родственникам и адвокату семьи не дают. Теперь последуют разбирательства: как мог смертельно больной мужчина получить такую травму.

Ранее Лайф сообщал, что пожизненно осуждённого не выпускают для зачатия ребёнка.