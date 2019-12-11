Госдума в I чтении приняла документ, приравнивающий вейпы и кальяны к сигаретам

Законопроект предусматривает штрафы за раскуривание их в общественных местах, а также за продажу несовершеннолетним.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям.

Документ предусматривает, что штрафы за курение табака в запрещённых местах будут распространяться также на электронные сигареты, кальяны и вейпы. Кроме того, за несоблюдение правил продажи альтернативных табачных изделий будет предусмотрено наказание, аналогичное действующим штрафам в отношении обычной табачной продукции.

— Сегодня это никак не регулируется на федеральном уровне. И данным законопроектом вводятся те же самые места, где запрещено курение обычных сигарет, для электронных, — отметил на заседании депутат от "Единой России" Николай Герасименко.

Соответственно, вводится также ограничение по возрасту для продажи — с 18 лет.

Ранее в Нью-Йорке власти проголосовали за полный запрет электронных сигарет. Это связано с тем, что в США по меньшей мере 18 человек умерли от лёгочных заболеваний, связанных с курением вейпов.