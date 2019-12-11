Сурков призвал не верить фантазиям "пьяного Авакова" о "нормандском саммите"

Российский государственный деятель процитировал жалобу украинского министра о том, что его "близко не подпустили к переговорам".

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал фантазиями слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников "нормандского саммита" в Париже якобы "сдали нервы". Он напомнил, что украинский министр даже не присутствовал на встрече, о чём говорил сам.

— Он говорит, что его — цитирую — "близко не подпустили к переговорам". А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четвёрки", — заявил Сурков.

В связи с этим он призвал "не верить словам человека, который не был на переговорах, да ещё к тому же и пьяного". В действительности, по словам помощника президента РФ, переговоры не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными, а, скорее, долгими.

Ранее слова Авакова о том, что у участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы", опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.