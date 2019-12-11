Грабители-сладкоежки совершили вооружённый налёт на "Пятёрочку" в Москве

Добычей злоумышленников стали четыре коробки конфет. Обстоятельства выясняет полиция.

Разбойное нападение на супермаркет "Пятёрочка" произошло в столичном районе Царицыно. По данным агентства "Москва", трое вооружённых преступников ворвались в торговый зал и открыто похитили четыре коробки конфет. Являлись ли они шоколадными, на данный момент неизвестно. О наличии в составе нуги и орехов также не сообщается.

Информацию о дерзком преступлении подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. На месте происшествия работает полиция.

Ранее Лайф рассказывал, как в Пулково бомж-сладкоежка неделю обворовывал магазин. 54-летний бездомный за несколько дней вынес из магазина на территории воздушной гавани 27 коробок шоколадных конфет, несколько пачек печенья, чемодан и пару наплечных сумок.