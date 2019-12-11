Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Лучшим ответом на попытки переписать события, по мнению главы государства, станет правда.

Президент РФ Владимир Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, попытки переписать историю не прекращаются, а сейчас к ним подключились и "вполне респектабельные" институты, в том числе Европарламент. Глава государства отметил, что Россия ответит на ложь о ВОВ правдой.

Также на заседании Путин призвал исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий в ходе проведения Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы. Он подчеркнул, что руководители регионов и муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана и реагировать на их просьбы максимально чутко.

Ранее Путин пообещал обратить внимание на "гламур" на Параде Победы и подчеркнул, что главными гостями 9 Мая остаются ветераны.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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