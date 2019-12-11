"Роскосмос" показал первые фото Вселенной с телескопа-рентгена "Спектр-РГ"

Аппарат был запущен ракетой-носителем "Протон-М" с Байконура и выведен на орбиту этим летом.

Российская рентгеновская космическая обсерватория "Спектр-РГ" начала обзор звёздного неба. Аппарат уже совершил один оборот вокруг оси, сделал пробный скан вдоль большого круга на небесной сфере и перешёл к сканированию Вселенной, которая займёт четыре года.

— Следуя за движением Земли вокруг Солнца, рентгеновские телескопы на борту обсерватории — ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия) — каждые шесть месяцев будут получать карту всего неба в несколько раз более чувствительную, чем все карты, полученные рентгеновскими астрономами до сих пор. Сумма восьми независимых карт через четыре года работы позволит достигнуть рекордной чувствительности, — сообщает "Роскосмос".

Ожидается, что сделанные за эти годы сканы позволят обнаружить около трёх миллионов активных ядер галактик и квазаров, сто тысяч скоплений и групп галактик и порядка полумиллиона активных звёзд, белых карликов, пульсаров и остатков вспышек сверхновых, нейтронных звёзд и чёрных дыр в нашей Галактике. Главной научной задачей обзора неба является изучение крупномасштабной структуры Вселенной и природы тёмной материи и энергии.

Космический телескоп "Спектр-РГ" был запущен ракетой-носителем "Протон-М" с Байконура и выведен на орбиту в июле.