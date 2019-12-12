Тодоренко расплакалась при вопросе об отношениях России и Украины

Муж телеведущей, российский певец Влад Топалов, не может посетить соседнюю страну, так как попал в чёрный список.

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась, когда речь зашла о российско-украинских отношениях во время её откровенного интервью Ксении Собчак.

Уроженка Одессы рассказала, что избегает политических тем, так как мало в этом смыслит. Телеведущая отметила, что в её доме такие разговоры тоже под запертом, чтобы не разводить скандал между родственниками. По словам знаменитости, у её близких на Украине немного другие взгляды на происходящее.

— Это очень сложно — сохранять какой-либо нейтралитет. Обидно, что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся травля падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всём. Это очень тяжело. Мой муж не может познакомиться с моим дедушкой, — рыдая, рассказала теледива.

Регина призналась, что она давно живёт между двух огней. Её супруг, российский певец Влад Топалов, не может попасть на Украину. Имя исполнителя внесли в чёрный список. Телеведущая рассказала, что хотела бы показать любимому, где она родилась и выросла, и мечтает познакомить мужа с 80-летним дедушкой, которому здоровье не позволяет приехать в Россию.

Оказывается, последние несколько лет, задувая свечи в день рождения, Регина загадывает одно и то же желание: прямой перелёт из Одессы в Москву. Тодоренко также отметила, что ей обидно слышать от чужих людей негатив в адрес своей русско-украинской семьи.

— Почему так пишут? За что? Потому что у меня муж россиянин? А я, жена у него, украинка. Почему люди такие злые? Что провоцирует людей быть таким злыми? — сказала Регина Тодоренко.

Ранее Тодоренко сообщила, что ищет гадалку после того, как её здоровье ухудшилось без видимых причин.