В России может появиться звание "Город трудовой доблести"

Его будут удостаиваться населённые пункты за значительный вклад в достижение Победы и обеспечение трудового подвига в тылу.

Законопроект об утверждении почётного звания "Город трудовой доблести" может быть внесён в скором времени в Госдуму. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Такое звание (будет присуждаться. — Прим. ред.) городам, внёсшим значительный вклад для достижения Победы и обеспечения трудового подвига в тылу, — пояснил он на заседании оргкомитета "Победа".

А президент РФ Владимир Путин ранее призвал исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий в ходе проведения Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы.