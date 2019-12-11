Глава СПЧ рассказал о балансе, который важно соблюдать

По словам Фадеева, помимо политических свобод человека существуют права во всех других сферах жизни и общества, которые требуют защиты.

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поделился своими впечатлениями от вчерашнего заседания с участием главы государства Владимира Путина. Он обратил внимание, что встреча длилась три с лишним часа, но от начала и до конца прошла в демократическом режиме, и каждый, кто хотел выступить, получил возможность это сделать.

— Очень важно, что спектр обсуждаемых вопросов был широк, — указал Фадеев на пресс-конференции в среду. — Меня часто упрекают некоторые СМИ, что я якобы игнорирую политические права и свободы, но это не так. Просто, кроме этого, есть и другие права, например социально-экономические, о которых важно говорить.

Глава СПЧ отметил, что на вчерашнем заседании удалось коснуться темы реформирования судебной системы, темы амнистии, защиты соотечественников за рубежом, медицинских вопросов.

— Очень важно, чтобы был баланс между правами и свободами политическими и теми правами, которые касаются десятков и сотен миллионов людей. И мы будет этот баланс искать, — указал он.

Фадеев обратил внимание, что все члены СПЧ являются самостоятельной единицей и он "не является их начальником". Свою задачу он видит лишь в том, чтобы организовать работу совета. И в связи с этим Фадеев не исключает оптимизации работы комиссий СПЧ.

— В плане организации надо обсудить состав комиссий: сегодня на 49 членов совета — 20 комиссий. Может, надо сконцентрироваться на важнейших направлениях работы совета, — добавил глава СПЧ.

Напомним, что 21 октября 2019 года секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. А ещё одним указом был освобождён от своей должности Михаил Федотов, который возглавлял СПЧ с 2010 года.

Впрочем, совет претерпел и другие изменения, существенно обновив свой состав. Новыми членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества стали Кирилл Вышинский, Татьяна Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области), Александр Точёнов (президент Центра прикладных исследований и программ).