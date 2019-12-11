Глава СПЧ рассказал о балансе, который важно соблюдать

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По словам Фадеева, помимо политических свобод человека существуют права во всех других сферах жизни и общества, которые требуют защиты.

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поделился своими впечатлениями от вчерашнего заседания с участием главы государства Владимира Путина. Он обратил внимание, что встреча длилась три с лишним часа, но от начала и до конца прошла в демократическом режиме, и каждый, кто хотел выступить, получил возможность это сделать.

Очень важно, что спектр обсуждаемых вопросов был широк, — указал Фадеев на пресс-конференции в среду. — Меня часто упрекают некоторые СМИ, что я якобы игнорирую политические права и свободы, но это не так. Просто, кроме этого, есть и другие права, например социально-экономические, о которых важно говорить.

Глава СПЧ отметил, что на вчерашнем заседании удалось коснуться темы реформирования судебной системы, темы амнистии, защиты соотечественников за рубежом, медицинских вопросов.

Очень важно, чтобы был баланс между правами и свободами политическими и теми правами, которые касаются десятков и сотен миллионов людей. И мы будет этот баланс искать, — указал он.

Фадеев обратил внимание, что все члены СПЧ являются самостоятельной единицей и он "не является их начальником". Свою задачу он видит лишь в том, чтобы организовать работу совета. И в связи с этим Фадеев не исключает оптимизации работы комиссий СПЧ.

В плане организации надо обсудить состав комиссий: сегодня на 49 членов совета — 20 комиссий. Может, надо сконцентрироваться на важнейших направлениях работы совета, — добавил глава СПЧ.

Напомним, что 21 октября 2019 года секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. А ещё одним указом был освобождён от своей должности Михаил Федотов, который возглавлял СПЧ с 2010 года.

Впрочем, совет претерпел и другие изменения, существенно обновив свой состав. Новыми членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества стали Кирилл Вышинский, Татьяна Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области), Александр Точёнов (президент Центра прикладных исследований и программ).

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