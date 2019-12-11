Лайф публикует полное видео с моментом избиения курсантки толпой мужчин

У девушки диагностировали сотрясение мозга и зашили губу, она уже написала заявление в полицию.

В распоряжении Лайфа оказалось видео из Петербурга, где семеро мужчин избили девушку из-за нестандартной внешности.

Инцидент произошёл на Лиговском проспекте. Подруги гуляли, когда к ним пристала компания молодых людей. Парни стали обзывать их и распускать руки. Девушки забежали в кофейню, чтобы попросить о помощи.

Одна из них, курсантка Государственного университета морского и речного флота, попыталась достать перцовый баллончик, из-за чего мужчины набросились на неё всей толпой, а затем сбежали.