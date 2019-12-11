Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек в 2020 году

Глава Минтруда пояснил, что работнику будет предоставлен выбор: хранить данные о стаже в электронном виде, или же в бумажном.

В Совете Федерации одобрили закон о переходе на электронные трудовые книжки. Изменения коснутся Трудового кодекса, закона "Об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования" и Кодекса об административных правонарушениях.

Документ предусматривает получение гражданином сведений о трудовой деятельности в электронном виде у работодателя, в Пенсионном фонде, в МФЦ или на портале "Госуслуги". Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что работнику будет предоставлен выбор: хранить данные о стаже в электронном виде или же в обычной трудовой книжке.

— Работодатели на всех предприятиях должны будут проинформировать работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку. Самое главное в том, что это исключительно добровольная история, — заявил министр.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2020 года. У тех, кто после Нового года устроится на работу впервые, выбора не будет — их трудовые книжки будут вестись исключительно в электронном виде. Ранее закон о переходе электронный учёт трудового стажа был одобрен Госдумой.