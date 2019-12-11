Тренер спортшколы оттаскала за волосы юных баскетболисток — видео

Тренер Детско-юношеской спортивной школы № 2 Ижевска оттаскала за волосы 14-летних баскетболисток. Педагога сняли на видео, когда она во время матча раздавала подзатыльники девочкам из баскетбольной команды, толкала и замахивалась на них. Поведение тренера уже стало поводом для проверки.

— Идёт разбирательство по этому вопросу, — заявили в спортшколе радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Лайф писал про московского учителя, который подсадил 16-летнего школьника на ставки на спорт. Ему пришлось объясняться с отцом, и это стало поводом для заявления в полицию.