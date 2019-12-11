Путин поручил изучить возможность выплат ветеранам в честь 75-летия Победы

В России в настоящее время насчитывается более 60 тысяч участников Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение вице-премьеру Татьяне Голиковой внести предложения по дополнительным выплатам ветеранам ВОВ к 75-летию Победы. Глава государства обратился с этим распоряжением к замглавы кабмина на заседании оргкомитета "Победа".

— Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я Вас прошу проработать и внести предложения по дополнительным выплатам для ветеранов ВОВ и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников и юбилейных дат, — сказал президент.

В России в настоящее время насчитывается более 60 тысяч участников Великой Отечественной войны.

В мае 2020 года в Москве пройдут масштабные мероприятия в честь 75-летия Победы. Приглашения на празднования уже приняли ряд зарубежных лидеров, в том числе главы Франции, Чехии, Сербии, Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и т.д.

Американский лидер Дональд Трамп пока предложение рассматривает. Москва намерена направить приглашение и президенту Украины Владимиру Зеленскому.