Путин поднял тост в честь Дня Героев: За нашу Родину, за Россию!

Традиция проведения приёма в честь праздника была возобновлена в 2013 году. Сегодня торжество проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приёма в честь Дня Героев Отечества поднял тост за Россию.

— Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость России. Любовь к родине — священное чувство для нашего народа. Именно оно заставляет дрогнуть и отступить любого. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе и ценой своей жизни. Искренне поздравляю с праздником, с Днём Героев Отечества. И предлагаю тост — за наших героев, за нашу Родину, за Россию, — сказал глава государства.

На приёме в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца присутствует более 350 человек, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.