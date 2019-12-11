Экс-замглавы "Росгеологии" Горринг приговорён к 3,5 года колонии

Грозило ему куда больше — до десяти лет лишения свободы. В компании долго "не замечали" топ-менеджера, объявленного в федеральный розыск.

Бывший первый заместитель "Росгеологии" Руслан Горринг приговорён к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

Напомним, Горринг первоначально прославился своим скандальным стримом c Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по стрелялке и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.

Затем его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось много интересного. Лайф рассказывал, как в "Росгеологии" "не замечали" топ-менеджера, объявленного в федеральный розыск. Всё дело в смене фамилии.