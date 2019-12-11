Депутат от партии Зеленского попал в больницу после очередной драки в Раде

Яблоком раздора стало обсуждение скандального закона о продаже земли иностранцам.

Депутат от президентской партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде Украины. Кулачные бои между парламентариями произошли сегодня во время заседания по вопросам агрополитики.

— Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, — сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и подчеркнула недопустимость "давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений".

Причиной драки стала попытка не пустить на заседание аграрного комитета Рады представителей националистической партии "Свобода". Радикалы были полны решимости выступить против продажи земли и были взбешены, встретив сопротивление у дверей. В итоге националисты и депутаты "Слуги народа" схлестнулись в битве.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении скандальный закон о продаже земли, который вызвал волну протестов. Документ раскритиковала в том числе Надежда Савченко. Бывший нардеп считает, что снятие моратория на продажу земли иностранцам может стать причиной исчезновения Украины.