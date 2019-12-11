Россия оказалась в хвосте списка стран из "индекса протестов" за 2019 год

В нашей стране по итогам года эксперты насчитали чуть более 7,5 тыс. акций против почти 9 тыс. в прошлом году.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил "индекс ключевых протестных выступлений 2019 года". Наша страна наряду с Казахстаном оказалась в конце этого рейтинга, причём в России, как отмечают эксперты, количество протестов в уходящем году даже снизилось.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие параметры, как продолжительность протестов, адекватность требований, охват, численность участников, а также уровень агрессии, число пострадавших и разрушений.

— Первое место в рейтинге занял Ливан. И прежде всего за счёт огромного участия людей, — заявила на пресс-конференции в среду руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. — Более половины населения страны вышли на улицу протестовать против роста налогов. Не могли мы не вспомнить Венесуэлу. События там продолжаются с начала года.

Эксперты зафиксировали и очень высокий уровень насилия в ходе манифестаций в Ираке, и небывалый по числу задержаний экологический протест в Лондоне.

— Не было континента, на котором бы не происходили какие-то протестные события. Но Россия, какие бы события мы ни брали (московские митинги или митинги в Шиесе), всё равно находится в хвосте с большим отрывом, — указала Соколова.

Эксперты ЭИСИ отметили, что, согласно официальной региональной статистике, в России в 2019-м прошло на 1177 протестных акций меньше, чем в прошлом году. Если брать самое активное время (это период с января по сентябрь), то отрыв составляет 13%, а численность самих участников на этих акциях сократилась более чем на 50%, чем в прошлом году.

— Всего чуть более 7,7 тысячи протестных акций было в этом году. И 8,9 тысячи было в прошлом. Мы понимаем, что тянулся большой шлейф с пенсионной реформы, который охватывал почти все регионы, — прокомментировали эти данные в ЭИСИ.

Ранее на заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин заявил, что у каждого есть право выражать своё мнение, однако делать это необходимо в рамках закона.