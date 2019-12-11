Лайф узнал, как накажут полицейских за пранк со снежинками к Новому году

"Помощники Деда Мороза" подделали приказ и вынудили коллег поработать ножницами ради праздничного настроения.

Начальство решило не наказывать дисциплинарно старшего лейтенанта Антона Коваленко и старшего сержанта Андрея Ковальчука, которые заставили калининградских полицейских вырезать бумажные снежинки к Новому году. Об этом рассказали Лайфу в областном УМВД России.

— Создателей предновогодней шутки нашли сразу. Надо отметить, что этот розыгрыш не нёс в себе никакого злого умысла, однако на службе он был неуместен. Поэтому авторы фейка не наказаны. С ними проведена воспитательная беседа, — отметила начальник пресс-службы управления Светлана Поставничая.

Как сообщал Лайф, офицеры "нарисовали" приказ заместителя начальника областного управления МВД РФ о том, что полицейским якобы нужно срочно заняться вырезанием снежинок, и отправили его коллегам. Стражи порядка сразу же взялись за ножницы и даже не обратили внимание на абсурдность распоряжения. Когда обман раскрылся, Коваленко и Ковальчуку пришлось самим взяться за канцелярские товары.