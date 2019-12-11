Киев исправил коммюнике "нормандского саммита" после ультиматума ДНР

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Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Kremlin

Из текста убрали возмутившую Дениса Пушилина фразу о том, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты закона" об особом статусе Донбасса.

На сайте президента Украины появился корректный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке. Изменения в документ были внесены после обвинения в искажении итогов встречи.

Из коммюнике убрали возмутившую Дениса Пушилина фразу о том, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Новая версия на украинском языке соответствует оригинальному тексту на английском и гласит, что речь идёт обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса.

<p>Скриншот © Официальный сайт президента Украины</p>

Ранее глава ДНР выдвинул Киеву ультиматум. Он заявил, что республика не будет выполнять решения саммита, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст.

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