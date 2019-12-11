Киев исправил коммюнике "нормандского саммита" после ультиматума ДНР

Из текста убрали возмутившую Дениса Пушилина фразу о том, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты закона" об особом статусе Донбасса.

На сайте президента Украины появился корректный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке. Изменения в документ были внесены после обвинения в искажении итогов встречи.

Из коммюнике убрали возмутившую Дениса Пушилина фразу о том, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Новая версия на украинском языке соответствует оригинальному тексту на английском и гласит, что речь идёт обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса.

Ранее глава ДНР выдвинул Киеву ультиматум. Он заявил, что республика не будет выполнять решения саммита, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст.