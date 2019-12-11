Московские панды номинированы на международную премию

Проголосовать за любимых животных можно до 23 декабря. Победители премии будут объявлены в конце года.

Проживающие в Московском зоопарке панды Диндин и Жуи номинированы на международную премию Giant Panda Global Awards, сообщает пресс-служба зоопарка в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

— Эта высокая награда присуждается путём онлайн-голосования, принять участие в котором могут любители панд со всего мира, — говорится в сообщении.

Панда Диндин была номинирована на звание "любимой панды за пределами Китая", а их с Жуи переселение в Москву имеет все шансы стать главным "панда-событием" года. Также на премию выдвинули генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову. Она оказалась в числе достойных кандидатов на номинацию "панда — персона года".

Проголосовать за любимых панд можно на сайте giantpandaglobal.com до 23 декабря. Победители премии будут объявлены в конце года.

Недавно в объектив видеокамеры попал момент, на котором панда Диндин поэтапно уничтожала снежную бабу. Авторы видео назвали ролик руководством по расправе со снеговиками.