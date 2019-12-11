Коллекторы рассказали, какие долги чаще выбивают у россиян

Долги по ЖКХ в России составляют более одного триллиона рублей, но коллекторы работают лишь с малой частью из них.

Общая сумма долгов россиян на сегодняшний день составляет около 17 триллионов рублей. А размер просрочки равен приблизительно 700 миллиардам, что примерно 5% от всех долгов.

— Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит (в стране. — Прим. ред.), прежде всего — автокредиты (17%), кредитные карты (14%), — передаёт НСН слова президента "Национальной ассоциации коллекторских агентств" Эльмана Мехтиева.

Также он отметил, что за год потребительские кредиты сократились с 82% до 68%, а ипотечные — с 1,2% до 0,6%. В работе коллекторских агентств доля долгов ЖХХ, как обычно, мала. Хотя сумма долгов в этой сфере не меньше, чем по банковским кредитам, — более одного триллиона рублей.

Ранее СМИ сообщили, что коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги.