В Ростове Санта-Клаус на санях прокатился по асфальту— видео

Правоохранительные органы привлекли водителя к ответственности за перевозку людей вне кабины автомобиля.

В Ростове-на-Дону водитель прокатил по асфальту сани с Санта-Клаусом. Позже нарушителей нашла полиция, сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На кадрах видно, как прикреплённые к автомобилю сани с человеком в новогоднем костюме скользят по чистому асфальту, оставляя искрящийся след. В ГУ МВД России по району сообщили, что водитель привлечён к административной ответственности.

— В отношении водителя 1988 года рождения составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля", — говорится в сообщении.

Владельцу BMW назначен штраф в размере 1000 рублей. В полиции также напомнили, что серьёзные нарушения ПДД могут повлечь за собой более тяжёлые последствия в случае травмирования или смерти пассажиров.

А в Японии 5 тысяч человек в костюмах Санта-Клауса приняли участие в благотворительном забеге.