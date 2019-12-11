В Ростове Санта-Клаус на санях прокатился по асфальту— видео

В Ростове-на-Дону водитель прокатил по асфальту сани с Санта-Клаусом. Позже нарушителей нашла полиция, сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
На кадрах видно, как прикреплённые к автомобилю сани с человеком в новогоднем костюме скользят по чистому асфальту, оставляя искрящийся след. В ГУ МВД России по району сообщили, что водитель привлечён к административной ответственности.
— В отношении водителя 1988 года рождения составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля", — говорится в сообщении.
Владельцу BMW назначен штраф в размере 1000 рублей. В полиции также напомнили, что серьёзные нарушения ПДД могут повлечь за собой более тяжёлые последствия в случае травмирования или смерти пассажиров.
А в Японии 5 тысяч человек в костюмах Санта-Клауса приняли участие в благотворительном забеге.
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