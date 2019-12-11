Главу Пентагона обеспокоило сближение Турции с Россией

Он считает, что альянс должен найти путь, как развернуть Анкару в сторону Запада.

Глава Минобороны США Марк Эспер признался, что его беспокоит усиление сотрудничества Турции с Россией. Он сказал об этом на слушаниях в палате представителей конгресса.

— Я обеспокоен, что Турция уходит с орбиты НАТО, я об этом несколько раз говорил публично, — сказал Эспер.

Он считает, что США должны найти путь развернуть её в сторону сотрудничества с НАТО, потому что эта страна была "важнейшим партнёром" альянса на протяжении 70 лет.

Напомним, особо НАТО обеспокоено тем, что Турция купила у России системы ПВО С-400. Эрдоган на днях в очередной раз заверил, что Анкара не откажется от них ради приобретения американской системы "Пэтриот". Россию он называл одним из главных партнёров.