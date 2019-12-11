На Урале тренера по ушу заподозрили в педофилии

Предположительно, 26-летний мужчина домогался нескольких девочек, в нескольких случаях он уже сознался.

В городе Озёрске Челябинской области задержали тренера по ушу по подозрению в сексуальных домогательствах девочек. А затем он сознался ещё в нескольких подобных случаях. Об этом сообщает портал URA .ru со ссылкой на свой источник.

— Сказал, что не мог сдерживать себя. Сейчас последовательно вызывают и опрашивают родителей других детей, не исключено, что будут выявлены новые факты, — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, педофил успел совершить непристойные действия в отношении трёх девочек. Всё это подпадает под статью "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста".

В МОУ "Ровесник", где он работал, случившееся не комментируют. Обвиняемый отправлен в СИЗО.

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