В Подмосковье водитель бульдозера обнаружил останки мамонта

Найденная кость является доказательством того, что на территории нынешней Московской области действительно когда-то жили эти огромные животные.

В Подмосковье водитель бульдозера обнаружил кость мамонта. Рабочий разгребал ковшом песок и обратил внимание на большой камень, который оказался останками древнего животного. Мужчина передал находку в Люберецкий музей, сообщает телеканал "360".

— Уникальность в том, что такое люди, как правило, не находят, копая свои огороды. Тонкий — так называемый культурный — слой нарастает веками, поэтому там, где находят крестики или ещё какие-то остатки посуды, не найдут кость мамонта, — рассказали в музее.

Подлинность находки подтвердила экспертиза Палеонтологического института. Найденная кость является доказательством того, что на территории Московской области много веков назад действительно жили мамонты.

А в августе текущего года двенадцатилетний мальчик из США нашёл на берегу ручья зуб мамонта. Подлинность находки подтвердили палеонтологи.