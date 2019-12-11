Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

В Пентагоне открыто говорят, что обеспокоены усилением сотрудничества Москвы и Анкары.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

— В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии, — подчеркнули там.

Нужно отметить, что в последнее время Путин и Эрдоган часто проводят встречи и общаются по телефону, тем более на фоне операции на севере Сирии. В Пентагоне сегодня в очередной раз выразили беспокойство по этому поводу.

НАТО обеспокоено тем, что Турция купила у России системы ПВО С-400. Эрдоган на днях в очередной раз заверил, что Анкара не откажется от них ради приобретения американской системы "Пэтриот". Россию он называл одним из главных партнёров.