Родители, заточившие дочь на пять лет в клинику, платили няням по 150 тысяч

Малышка родилась в 2014 году с недовесом, и родители решили, что она глубокий инвалид.

Родители девочки, с рождения живущей в перинатальном медицинском центре в Москве, платили няням, ухаживавшим за ней, по 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, о жуткой истории стало известно 10 декабря. Родители считают девочку глубоким инвалидом и поэтому не торопятся забирать её домой.

Началось всё в марте 2014 года, когда у четы Зинкиных родилась недоношенная девочка. Доктора выходили ребёнка и выписали её домой уже в мае, но через несколько дней мать вернулась с малышкой обратно, сказав, что её дочь задыхается. Мать уехала домой, оставив госпитализированную девочку одну, а вместо себя прислала няню.

В январе текущего года перинатальный центр разорвал контракт и потребовал у родителей, Татьяны и Максима, забрать ребёнка домой. Несмотря на то что уже было два заседания, а информация дошла до уполномоченного по правам ребёнка в Москве, родители не желают ничего делать.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова находится в курсе ситуации. К ней обращались родители и просили остановить вмешательство в дела семьи органов опеки и попечительства. По её словам, "все основания на такое обращение от родителей были", потому что они "продолжают заботиться о своей дочери".

Также известно, что чета Зинкиных воспитывает трёх сыновей. Они никогда не посещали школу, так как находятся на домашнем обучении, и никогда не покидали пределы России.