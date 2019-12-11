Комитет сената США одобрил новые санкции против России

Поправки предполагают заморозку активов в Штатах, запрет американским компаниям вести дела с фигурантами чёрного списка, а также запрет на въезд в эту страну.

Комитет по иностранным делам сената конгресса США утвердил законопроект, согласно которому могут быть введены новые санкции против российских физических и юридических лиц. Об этом сообщил сенатор штата Нью-Джерси Роберт Менендес на своей странице в "Твиттере".

Пакет ограничений направлен преимущественно в отношении Турции за покупку комплексов С-400, однако также затрагивает и Россию за помощь сирийским властям. Ожидается, что в ближайшее время документ будет рассмотрен полным составом сената США, в процессе чего в него могут быть внесены поправки.

Согласно законопроекту, Госдепартамент обязан предоставить сенаторам список российских физических и юридических лиц, которые "умышленно оказывают Сирии значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку". Попадание в чёрный список США предполагает заморозку американских активов, запрет американским компаниям вести дела с его фигурантами, а также запрет на въезд в Штаты.

Ранее стало известно, какие санкции введут власти США в новом году против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2".