Назван лучший гаджет десятилетия по версии Verge

Смартфон iPhone 4, выпущенный в 2010 году, стал лучшим гаджетом десятилетия по версии авторитетного журнала .
— iPhone 4 — самый красивый смартфон из когда-либо созданных, и он остаётся основным шаблоном для телефонов по сей день, — отмечает издание.
Эксперты отметили, что Apple iPhone 4 совершил революцию в технологиях. Ведь именно у этой модели впервые появилась селфи-камера, дисплей Retina, операционная система iOS, которая получила это название с выходом четвёртого айфона.
В первую пятёрку лидеров также попали умная колонка Amazon Echo, ноутбук Apple MacBook Air, смартфон Samsung Galaxy S6 и автомобиль Tesla Model S.
Ранее Лайф сообщал, что Apple "убила" один из старейших новостных сайтов про iPhone в России.
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