Назван лучший гаджет десятилетия по версии Verge

В первую пятёрку рейтинга вошли автомобиль Tesla Model S и смартфон Samsung Galaxy S6.

Смартфон iPhone 4, выпущенный в 2010 году, стал лучшим гаджетом десятилетия по версии авторитетного журнала The Verge .

— iPhone 4 — самый красивый смартфон из когда-либо созданных, и он остаётся основным шаблоном для телефонов по сей день, — отмечает издание.

Эксперты отметили, что Apple iPhone 4 совершил революцию в технологиях. Ведь именно у этой модели впервые появилась селфи-камера, дисплей Retina, операционная система iOS, которая получила это название с выходом четвёртого айфона.

В первую пятёрку лидеров также попали умная колонка Amazon Echo, ноутбук Apple MacBook Air, смартфон Samsung Galaxy S6 и автомобиль Tesla Model S.

Ранее Лайф сообщал, что Apple "убила" один из старейших новостных сайтов про iPhone в России.