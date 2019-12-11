Антивирусная компания предупредила об опасности бесплатного Wi-Fi

Злоумышленники не дремлют. Перехватить данные из незащищённого трафика гораздо проще, чем из шифрованного.

Международная антивирусная компания ESET не только проанализировала предпочтения россиян в пользовании точками общего доступа, но и поделилась, чем это может быть опасно. Об этом сообщает пресс-центр компании.

Опрос проходил в декабре 2019 года и охватил 4 тысячи респондентов. Стало известно, что к общедоступным точкам предпочитает подключаться 74% пользователей. Излюбленными местами стали: кафе (49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).

Также пользователи рассказали, чем именно они занимаются в сети Интернет. 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту. Ещё 10% пользуются онлайн-приложениями банков и совершают покупки онлайн, не заботясь о безопасности трафика. Примерно 20% респондентов пользуются аудио- и видеосвязью.

Хоть отказаться от использования общедоступных сетей сложно, всё равно стоит помнить о возможных опасностях. Такие виды активности подставляют личные данные, платёжную информацию, реквизиты, пароли от аккаунтов под удар мошенников. Отсутствие шифрования и поддельные точки доступа это лишь одни из самых популярных способов украсть личные данные.

Чтобы не стать жертвой мошенников, ESET рекомендует следовать определённым правилам безопасности, а именно не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы, способные защитить от киберугроз.