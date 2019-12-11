Песков прокомментировал заявление главы ДНР об искажении Киевом итогов саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разногласия ДНР и Украины по вопросу референтного текста итогового документа "нормандского саммита" в Париже. Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев исказил смысл документа при его переводе на украинский язык.

Как сообщает РИА "Новости", Песков отметил, что текст документа есть на английском языке, поэтому не так важно, как он звучит на других.

После того как в ДНР поставили Киеву ультиматум из-за искажения итогового документа саммита "нормандской четвёрки", Киев исправил коммюнике.