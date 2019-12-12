Обнаруженное подпольное казино на Рублёвке оказалось только для женщин

Полицейские накрыли нелегальное казино, которое располагалось в частном коттедже на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры. Выяснилось, что в заведение пускали только женщин. Об этом сообщает Mash.
Полиция нагрянула внезапно. Столы для покера, игровые автоматы, крупные купюры (чей номинал намекал на то, что игра велась по-крупному) и рулетка говорили сами за себя. Было задержано восемь женщин. Хозяин заведения также найден, его в данный момент допрашивают.
Ранее стало известно, что из казино изъяли 21 игровой аппарат.
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