Обнаруженное подпольное казино на Рублёвке оказалось только для женщин

Покерные столы, игровые автоматы, рулетка — ко всему этому имели доступ только особые клиенты, которых к месту игры привозили на машине.

Полицейские накрыли нелегальное казино, которое располагалось в частном коттедже на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры. Выяснилось, что в заведение пускали только женщин. Об этом сообщает Mash.

Полиция нагрянула внезапно. Столы для покера, игровые автоматы, крупные купюры (чей номинал намекал на то, что игра велась по-крупному) и рулетка говорили сами за себя. Было задержано восемь женщин. Хозяин заведения также найден, его в данный момент допрашивают.

Ранее стало известно, что из казино изъяли 21 игровой аппарат.