Путин поздравил Жириновского с 30-летием ЛДПР

Глава государства отметил, что ЛДПР всегда старается, чтобы страна была крепче, а люди жили в более комфортных условиях.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 30-летием партии. Глава государства поблагодарил Жириновского за то, что ЛДПР делает для страны.

— Я вас поздравляю лично, вашу партию, всех, кто вас поддерживает. Это стало реальным фактором нашей политической жизни. Хочу вас поблагодарить за всё, что вы делаете для нашей страны. Знаю, всегда вы лично выступаете с патриотических позиций, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что могут быть споры по поводу того, как добиться поставленных целей, но ЛДПР всегда старается, чтобы страна была крепче, а люди жили в более комфортных условиях.

В свою очередь Жириновский озвучил перед президентом ряд инициатив, среди которых перенос выборов на другие даты. Также он предложил сделать 31 декабря выходным днём за счёт сокращения каникул в январе.