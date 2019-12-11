В Госдуме заявили, что Россия сама может признать США спонсором терроризма

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.

Государственная дума может внести США в список стран, спонсирующих терроризм, в ответ на идею американских сенаторов сделать это с РФ.

Как рассказал первый зампредседателя думского Комитета по обороне Александр Шерин, Россия имеет полное право принять такие меры.

— Я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму, — сказал Шерин в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что у России нет никаких причин заниматься подпиткой террористических групп. К США же есть несколько вопросов по этому поводу.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Сейчас в списке находится четыре страны — Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.