Польша и Словакия подготовились к перебоям с поставками газа с Украины

В случае прекращения транзита национальная добыча Польши и возможные закупки в Белоруссии смогут покрыть 25,6 миллиарда кубометров при расходе в 19 миллиардов.

В ближайшей перспективе у Словакии могут начаться проблемы с поставками российского газа через территорию Украины, поэтому в Братиславе начали готовится к такому развитию события, заявил министр экономики страны Петер Жига.

— На мой взгляд, сейчас мы скорее ближе к кризису, к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы готовили последние десять лет. Нам необходимо обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии, — заявил министр.

По его словам, в следующий понедельник в Минэкономики Словакии должна состояться встреча по вопросу количества запасов необходимого сырья.

Готовятся к перебоям с поставками газа и в соседней Польше, которая как и Словакия, получает газ через Украину. На сайте нефтегазовой компании PGNIG была опубликована информация о возможных шагах в случае необходимости.

Согласно приведённым данным, в случае прекращения транзита, национальная добыча, а также возможные закупки в Белоруссии, смогут покрыть 25,6 миллиарда кубометров при расходе в 19 миллиардов.

В конце текущего года истекает контракт на поставки российского газа в Украину. Вопрос их продолжения в ходе последней встречи с участием обеих сторон и Еврокомиссии, так и не был решён. РФ тогда заявила о необходимости пакетного решения этого и судебного спора. Сейчас переговоры ведутся в двустороннем формате.

Газовая тема также была на повестке состоявшейся 10 декабря встречи "нармандской четвёрки" с участием лидеров России, Украины, а также Франции и Германии. Как заявил после Владимир Зеленский, вопрос продления поставок удалось разблокировать и его обсуждение продолжится на уровне советников.

В тоже время премьер-министр Украины Алексей Гончарук предупредил, что Киев готов как на мирные переговоры, так и на ведение "газовой войны".