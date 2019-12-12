Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"

Также сенатор высмеяла Трампа за то, что он решил не посещать саммит НАТО из-за шуток в его адрес.

Кандидат в президенты США Эми Клобушар обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он "делает Россию великой". Так она перефразировала знаменитый лозунг нынешнего президента США: "Сделаем Америку великой".

Эми Клобушар не пришёлся по душе тот факт, что Дональд Трамп обнимался с президентом России Владимиром Путиным.

— Я бы больше всего хотела услышать, как его объятия с [президентом России Владимиром] Путиным делают Америку великой. Это не делает Америку великой. Это делает Россию великой, — заявила Клобушар на Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Также она высмеяла Трампа за то, что он решил не посещать саммит НАТО из-за шуток в его адрес. И сказала, что Трамп не должен был оставлять в беде союзников-курдов в Сирии.

Кроме того, намеревающаяся стать президентом США Эми Клобушар упомянула и предвыборные обещания, среди которых значатся "восстановление американского лидерства в мире", повторное присоединение к международным договорам, из которых вышел Трамп, и укрепление отношений с союзниками.

Ранее благодаря заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова стало известно, что Дональд Трамп осознаёт выгоду дружбы с Россией для американцев. Отношения, по его словам, "должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду".