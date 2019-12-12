Крупнейшую российскую школу откроют в начале 2020 года в Москве

По словам Сергея Собянина, учебное заведение уже давно достроено и будет муниципальным и полностью бесплатным для учеников.

Крупнейшая в России школа на территории бывшего завода ЗИЛ, рассчитанная на 2,5 тысячи учеников, будет запущена в эксплуатацию в начале 2020 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ центр".

— Жители только начинают появляться в этом районе. Думаю, что в начале следующего года мы её уже запустим как образовательный центр, потихоньку заполняя детишками, — сказал градоначальник.

По его словам, учебное заведение уже давно достроено и будет муниципальным и полностью бесплатным для учеников.

О завершении строительства школы в начале сентября сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин, с тех пор шло оформление разрешительных документов на запуск в эксплуатацию объекта.